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    Ярмоленко: Ситуация в Англии не самая лучшая

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    Нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Андрей Ярмоленко рассказал о жизни в Лондоне в условиях карантина, который был введён в связи с угрозой распространения коронавируса.

    Андрей Ярмоленко
    Андрей Ярмоленко

    «В семье со здоровьем всё хорошо, сидим дома и стараемся никуда не выходить.

    Коронавирус в "Вест Хэме"? Я читал об этом в интернете, но никто из игроков не сообщал о том, что заболел. Буду надеяться, что все здоровы.

    В клубе нам дали четыре дня выходных. После этого два дня тренировки были небольшими группами, мы переодевались на улице. В основном мы просто бегали и били по воротам.

    Всё было не так, как всегда. Потом нас опять отпустили по домам. Нам сразу сообщили, что все должны оставаться в Лондоне.

    Люди стали намного больше переживать. Ещё две недели назад не было такой паники. Всё закрыто.

    Работают только продуктовые магазины и аптеки, заболевает очень много людей. Ситуация в Англии не самая лучшая.

    Конечно, клуб нас поддерживает. Доктор практически каждый день интересуется самочувствием игроков, есть повар, который может привезти тебе еду домой, если ты живешь один.

    Также тренер по физподготовке подготовил каждому программу. Каждый день ты знаешь, что будешь делать», — приводит слова Ярмоленко Football.ua со ссылкой на передачу «Великий футбол». 0

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