«Шахтер» из Солигорска обыграл «Городею»

«Шахтер» Солигорск
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Мячи забили Георгий Диасамидзе и Дмитрий Подстрелов.
На 33-й минуте полузащитник победителей Юрий Кендыш не реализовал пенальти.
«Шахтер» поднялся на 6-е место в турнирной таблице, набрав 3 очка. «Городея» располагается на последней строчке (0 очков).
Победителей возглавляет экс-игрок «Зенита» Юрий Вернидуб.
Чемпионат Белоруссии. 2-й тур
«Городея» — «Шахтер» — 0:2 (0:0)
Голы: Диасамидзе, 56 (0:1). Подстрелов, 89 (0:2)Нереализованный пенальти: Кендыш, 33 (вратарь)«Городея»: Довгялло, Павлючек, Сазанович, Сорокин (Волович, 77), Позняк, Игнатенко (Шибун, 78), Йоксимович, Усеня, Яскович, А.Архипов, С.Архипов (Лебедев, 74)«Шахтер»: Гутор, Политевич, Матвейчик, Сачивко, Бурко, Баланович (Селява, 77), Кендыш, Диасамидзе, Бодул (Иванович, 46), Лулаку (Лисакович, 90), ПодстреловПредупреждения: Позняк, 24. Бодул, 34. Йоксимович, 58. Сачивко, 67