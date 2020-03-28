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    «Шахтер» из Солигорска обыграл «Городею»

    Футбол
    В матче 2-го тура чемпионата Белоруссии «Шахтер» из Солигорска на выезде обыграл «Городею» — 2:0.

    «Шахтер» Солигорск
    «Шахтер» Солигорск

    Мячи забили Георгий Диасамидзе и Дмитрий Подстрелов.

    На 33-й минуте полузащитник победителей Юрий Кендыш не реализовал пенальти.

    «Шахтер» поднялся на 6-е место в турнирной таблице, набрав 3 очка. «Городея» располагается на последней строчке (0 очков).

    Победителей возглавляет экс-игрок «Зенита» Юрий Вернидуб.

    Чемпионат Белоруссии. 2-й тур
    «Городея» — «Шахтер» — 0:2 (0:0)
    Голы: Диасамидзе, 56 (0:1). Подстрелов, 89 (0:2)Нереализованный пенальти: Кендыш, 33 (вратарь)«Городея»: Довгялло, Павлючек, Сазанович, Сорокин (Волович, 77), Позняк, Игнатенко (Шибун, 78), Йоксимович, Усеня, Яскович, А.Архипов, С.Архипов (Лебедев, 74)«Шахтер»: Гутор, Политевич, Матвейчик, Сачивко, Бурко, Баланович (Селява, 77), Кендыш, Диасамидзе, Бодул (Иванович, 46), Лулаку (Лисакович, 90), ПодстреловПредупреждения: Позняк, 24. Бодул, 34. Йоксимович, 58. Сачивко, 67
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