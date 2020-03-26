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    Романцев: Я в группе особого риска, соблюдаю режим

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    Бывший наставник «Спартака» и сборной России Олег Романцев признался, что является ответственным человеком, и соблюдает все рекомендации врачей и властей.

    Олег Романцев
    Олег Романцев

    «Мне 66 лет. Стало быть, я попадаю в так называемую "группу особого риска" и должен соблюдать все рекомендации и требования.

    Гуляю в парке или по набережным, избегаю компаний, в людных местах не появляюсь, тщательно мою руки — режимлю как положено.

    Но не потому, что боюсь коронавируса, а потому что я законопослушный гражданин и знаю, что такое ответственность.

    Мне надоел коронавирус. Куда ни сунься — везде один он», — сказал Романцев в эфире «Матч ТВ».

    Он отметил, что без футбола и других спортивных событий для болельщиков плохо — ведь ожидание соревнований само по себе прекрасно.

    Специалист добавил, что в настоящее время процесс возобновления соревнований может затянуться.

    Первенство РПЛ приостановлено на неопределенный срок. Соревнования по различным видам спорта отменяются по всему миру. В лучшем случае, они проходят без зрителей. 0

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