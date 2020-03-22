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    Кокорин должен доказать свою необходимость сборной России, заявил Черчесов

    Футбол Сборная России Футбол России Сочи Зенит
    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил шансы нападающего «Зенита» Александра Кокорина вернуться в национальную команду.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    Этот сезон форвад доигрывает на правах аренды в «Сочи».

    «Хорошо, что он мечтает вернуться в сборную. У нас уже была ситуация: после Монако. Он там набедокурил, начали его поливать...

    Но мы сделали небольшую паузу, он начал забивать и мы его вызвали. Пусть нравится он кому-то или нет.

    На нас сложно повлиять в этом плане. Если футболист играет и проявляет свои лучшие качества, то он заслуживает внимания.

    Три последних года были без него. Всех последних успехов национальная команда добилась без него. И теперь ему надо доказывать, что он нам нужен.

    Травмы, та шалость, которая отлучила его от футбола... Теперь ему нужно работать и доказывать.

    Команда есть команда. Он будет нужен — значит будем принимать решение. Саша знает, что в этой ситуации эмоции не нужны», — сказал Черчесов в интервью «Матч ТВ». 0

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