Кокорин должен доказать свою необходимость сборной России, заявил Черчесов

Главный тренер сборной Россииоценил шансы нападающего «Зенита»вернуться в национальную команду.

Этот сезон форвад доигрывает на правах аренды в «Сочи».

«Хорошо, что он мечтает вернуться в сборную. У нас уже была ситуация: после Монако. Он там набедокурил, начали его поливать...

Но мы сделали небольшую паузу, он начал забивать и мы его вызвали. Пусть нравится он кому-то или нет.

На нас сложно повлиять в этом плане. Если футболист играет и проявляет свои лучшие качества, то он заслуживает внимания.

Три последних года были без него. Всех последних успехов национальная команда добилась без него. И теперь ему надо доказывать, что он нам нужен.

Травмы, та шалость, которая отлучила его от футбола... Теперь ему нужно работать и доказывать.

Команда есть команда. Он будет нужен — значит будем принимать решение. Саша знает, что в этой ситуации эмоции не нужны», — сказал Черчесов в интервью «Матч ТВ». 0