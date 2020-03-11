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    Гасперини: «Аталанта» показала хороший уровень

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    Главный тренер «Аталанты» Джан-Пьеро Гасперини дал оценку гостевой победе над «Валенсией» (4:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Джан Пьеро Гасперини
    Джан Пьеро Гасперини

    «Пенальти в самом начале матча, безусловно, сыграл нам на руку. Потом в первом тайме мы испытывали определенные сложности, но после перерыва уже заиграли намного лучше. Против "Валенсии" никогда и не может быть легко. Сегодня мы показали хороший уровень. Хотели победить любой ценой и подтвердить, что победа в первом матче не была случайной.

    Когда забиваешь так много голов, то это всегда что-то из ряда вон выходящее, по-настоящему необычное событие. Что в национальной лиге, что в Лиге чемпионов. Сейчас мы побеждаем уже в пяти матчах подряд, и выступление в Лиге чемпионов помогает нам прибавлять еще и еще. Сейчас мы очень счастливы и довольны тем, чего нам удалось добиться», — цитирует наставника официальный сайт УЕФА.

    Жеребьевка четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов состоится 20 марта в швейцарском Ньоне. 0

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