Гасперини: «Аталанта» показала хороший уровень

Главный тренердал оценку гостевой победе над(4:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Пенальти в самом начале матча, безусловно, сыграл нам на руку. Потом в первом тайме мы испытывали определенные сложности, но после перерыва уже заиграли намного лучше. Против "Валенсии" никогда и не может быть легко. Сегодня мы показали хороший уровень. Хотели победить любой ценой и подтвердить, что победа в первом матче не была случайной.

Когда забиваешь так много голов, то это всегда что-то из ряда вон выходящее, по-настоящему необычное событие. Что в национальной лиге, что в Лиге чемпионов. Сейчас мы побеждаем уже в пяти матчах подряд, и выступление в Лиге чемпионов помогает нам прибавлять еще и еще. Сейчас мы очень счастливы и довольны тем, чего нам удалось добиться», — цитирует наставника официальный сайт УЕФА.

Жеребьевка четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов состоится 20 марта в швейцарском Ньоне. 0