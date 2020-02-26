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    Виллиан: «Челси» предложил контракт на два года, но я хочу на три

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    Бразильский вингер «Челси» Виллиан рассказал о трудностях в переговорах с руководством клуба по условиям нового контракта.

    Виллиан
    Виллиан

    «У нас с "Челси" непростая ситуация в переговорах. Клуб предложил мне два года контракта и не собирается менять условия. Я, в свою очередь, хочу соглашение на три года», — приводит Goal.com слова Виллиана.

    «Не знаю даже, возможен ли расклад, при котором останусь в "Челси". Будет непросто остаться, но посмотрим, что будет дальше. Моя задача сейчас — продолжать работать и сфокусироваться на оставшейся части сезона, помогать команде одерживать победы», — добавил бразилец.

    Напомним, Виллиан выступает за «Челси» с 2013 года. Его контракт рассчитан до лета 2020 года. 0

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