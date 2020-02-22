Лэмпард: Фол Ло Чельсо мог привести к перелому ноги у Аспиликуэты

Главный тренерпосетовал на недостатки системы VAR. По его мнению,нужно было давать красную карточку, после того как он наступил на ногу

«VAR недостаточно хорош. Это вторая ошибка во втором матче подряд. О таком трудно говорить, когда проигрываешь, но сегодня все это видели. Это красная карточка. Ненавижу требовать удаления для игроков, но этот фол мог привести к перелому ноги. Не говорю о судьях на поле, здесь есть VAR. Он нужен, чтобы разбираться в таких ситуациях, и он не справляется», — приводит слова британца BBC.

Напомним, что «Челси» выиграл второй раз у «шпор» в этом сезоне. Счет составил 2:1 в пользу «аристократов». 0