ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мартин БрейтуэйтСтранный трансфер «Барселоны». Брейтуэйт готов дать то, чего не хватает чемпионам
  • 18:08
    • Франция выиграла мужскую эстафету на ЧМ по биатлону, Россия — четвертая
  • 20:08
    • «Сочи» победил «Торпедо» и сохранил шансы на плей-офф
  • 19:56
    • «Барселона» разгромила «Эйбар», Месси оформил покер
  • 19:27
    • Дортмундская «Боруссия» обыграла «Вердер», Холанн снова забил
  • 17:21
    • «Челси» удержался на четвертом месте в АПЛ, обыграв «Тоттенхэм»
    Все новости спорта

    Лэмпард: Фол Ло Чельсо мог привести к перелому ноги у Аспиликуэты

    Футбол АПЛ Футбол Англии Челси Тоттенхэм Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард посетовал на недостатки системы VAR. По его мнению, Ло Чельсо нужно было давать красную карточку, после того как он наступил на ногу Сесару Аспиликуэте.

    Фрэнк Лэмпард
    Фрэнк Лэмпард

    «VAR недостаточно хорош. Это вторая ошибка во втором матче подряд. О таком трудно говорить, когда проигрываешь, но сегодня все это видели. Это красная карточка. Ненавижу требовать удаления для игроков, но этот фол мог привести к перелому ноги. Не говорю о судьях на поле, здесь есть VAR. Он нужен, чтобы разбираться в таких ситуациях, и он не справляется», — приводит слова британца BBC.

    Напомним, что «Челси» выиграл второй раз у «шпор» в этом сезоне. Счет составил 2:1 в пользу «аристократов». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Гонка за Лигу чемпионов в АПЛ. Кто фаворит?
  • Вчера в 21:33
    •
  • Прогноз
  • «Лестер» — «Манчестер Сити»
  • 1.63
  • Сегодня в 20:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Против «Сити» «Лестер» сыграет максимально осторожно
  • «Лестер» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Забьет ли СПАЛ «Ювентусу»?
  • СПАЛ — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.80
    •
  • «Фиорентина» — «Милан»: будет ли ничья?
  • «Фиорентина» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Уле-Гуннар Сульшер Футбол Гонка за Лигу чемпионов в АПЛ. Кто фаворит?«Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» или даже «Эвертон»? Вчера в 21:330
  • 09:46
    • Итальянская полиция проводит обыски в отеле российских биатлонистов
  • 14:33
    • «Сочи» объявил о приобретении Рами
  • 11:15
    • Логинов прокомментировал ситуацию с обысками
    «Нью-Йорк Рейнджерс» Хоккей НХЛ. Два очка Панарина, 29 сэйвов Шестеркина и передача СвечниковаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 22 февраля 08:340
  • Экспресс дня

  • ПСЖ отыграется на «Бордо» за поражение в Дортмунде?
  • 3.05
    •
  • 20:29
    • «Крылья Советов» победили «Торпедо»
  • 20:14
    • «Витязь» уступил «Северстали», но вышел в плей-офф
  • 19:49
    • Хет-трик Сигурдссона принес ЦСКА победу над «Уфой»
    Ромелу Лукаку Футбол Лукаку приблизился к Ширеру и другие события Лиги ЕвропыВо втором по значимости клубном турнире Европы прошли первые матчи 1/16 финала Вчера в 13:370
  • 09:33
    • Панарин превзошел рекорд Мессье и Гретцки
  • 19:08
    • «Удинезе» упустил победу над «Болоньей»
  • 18:58
    • Драчев: Идет проверка по письму антидопингового менеджера IBU
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.80
  • Прогноз на матч СПАЛ — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  5.35
  • Экспресс дня 22 февраля
  • Сегодня в 20:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Шальке — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Дижон — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Фиорентина — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Леванте — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Аризона — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Уайлдер — Фьюри
  • Бокс
  • Завтра в 07:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие