Ван Дейк: «Атлетико» просто повезло с голом

Защитникзаявил, что мерсисайдцы не должны опускать руки после поражения от(0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Знали, что сегодня нас ждет настоящая битва — мы играли в гостях, за "Атлетико" болел весь стадион. Увы, мы пропустили ранний гол. Это был даже не момент, сопернику просто повезло.

Тренер в перерыве сказал нам просто продолжать играть. Мы владели мячом большую часть матча, но не сумели создать хорошие моменты. Однако у нас есть еще 90 минут, чтобы изменить ход противостояния, так что мы не должны опускать руки», — цитирует игрока официальный сайт УЕФА.

Ответный матч пройдет 11-го марта в Ливерпуле. 0