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    Ван Дейк: «Атлетико» просто повезло с голом

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    Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк заявил, что мерсисайдцы не должны опускать руки после поражения от «Атлетико» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Вирджил ван Дейк
    Вирджил ван Дейк

    «Знали, что сегодня нас ждет настоящая битва — мы играли в гостях, за "Атлетико" болел весь стадион. Увы, мы пропустили ранний гол. Это был даже не момент, сопернику просто повезло.

    Тренер в перерыве сказал нам просто продолжать играть. Мы владели мячом большую часть матча, но не сумели создать хорошие моменты. Однако у нас есть еще 90 минут, чтобы изменить ход противостояния, так что мы не должны опускать руки», — цитирует игрока официальный сайт УЕФА.

    Ответный матч пройдет 11-го марта в Ливерпуле. 0

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