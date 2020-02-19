«Рубин» уступил «Кайрату» в контрольном матче

Игроки «Рубина»
«Рубин»
«Рубин» уже в первом тайме пропустил три мяча и уступил со счетом 2:3.
У казанцев отличились Зурико Давиташвили и Оливер Абильдгор.
Товарищеский матч
«Рубин» — «Кайрат» — 2:3 (0:3)
Голы: Аймбетов, 14 (0:1). Дугалич, 16 (0:2). Вржещиньский, 36 (0:3). Давиташвили, 77 — с пенальти (1:3). Абильдгор, 90 (2:3)«Рубин»: Дюпин, Сантос (Старфельт, 66), Уремович, Данченко, Иг.Коновалов, Зуев (Самошников, 66), Давиташвили, Подберезкин (Абильдгор, 46), Евтич (Тарасов, 66), Макаров (Поярков, 66), Игнатьев (Бакаев, 60)