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    «Рубин» уступил «Кайрату» в контрольном матче

    Футбол Товарищеские матчи Рубин Футбол России
    «Рубин» на сборе в турецком Белеке провел контрольный матч против казахстанского «Кайрата».

    Игроки «Рубина»
    Игроки «Рубина»

    «Рубин» уже в первом тайме пропустил три мяча и уступил со счетом 2:3.

    У казанцев отличились Зурико Давиташвили и Оливер Абильдгор.

    Товарищеский матч
    «Рубин» — «Кайрат» — 2:3 (0:3)
    Голы: Аймбетов, 14 (0:1). Дугалич, 16 (0:2). Вржещиньский, 36 (0:3). Давиташвили, 77 — с пенальти (1:3). Абильдгор, 90 (2:3)«Рубин»: Дюпин, Сантос (Старфельт, 66), Уремович, Данченко, Иг.Коновалов, Зуев (Самошников, 66), Давиташвили, Подберезкин (Абильдгор, 46), Евтич (Тарасов, 66), Макаров (Поярков, 66), Игнатьев (Бакаев, 60)
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