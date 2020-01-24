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    ЦСКА обыграл «Дандолк» благодаря дублю Сигурдссона

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    Московский ЦСКА одержал победу над ирландским «Дандолком» (2:0) в товарищеском матче на сборах в Кампоаморе (Испания).

    ЦСКА
    ЦСКА

    Дубль в составе победителей оформил исландский полузащитник Арнор Сигурдссон, отличившийся на 5-й и 12-й минутах встречи.

    В середине первого тайма Сигурдссон мог забить и третий мяч, но ему не удалось реализовать пенальти.

    В субботу, 25 января, ЦСКА проведет контрольный матч с клубом ЛАСК. Начало матча в 14:00 мск.

    Товарищеские матчи. Клубы
    «Дандолк» — «ЦСКА» — 0:2 (0:2)
    Голы: Сигурдссон, 5 (0:1). Сигурдссон, 12 (0:2)Нереализованный пенальти: Сигурдссон, 30 (вратарь)«Дандолк»: Роджерс (Сава, 87), Гэннон (Доган, 83), Хор, Гартленд (Смит, 57), Клири (Бойл, 69), Мэсси, Макилини (Слоггетт, 57), Маунтни (Маррей, 57), Шилдс (Хобан, 57), Флорес (Д.Келли, 74), Дж.Келли (Даффи, 57)«ЦСКА»: Помазун, Елеев, Гогуа, Магнуссон, Дзагоев (Н'Диай, 62), Кучаев, Бийол, Марадишвили, Сигурдссон, Щенников, Караев
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