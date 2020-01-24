ЦСКА обыграл «Дандолк» благодаря дублю Сигурдссона

Московскийодержал победу над ирландским(2:0) в товарищеском матче на сборах в Кампоаморе (Испания).

Дубль в составе победителей оформил исландский полузащитник Арнор Сигурдссон, отличившийся на 5-й и 12-й минутах встречи.

В середине первого тайма Сигурдссон мог забить и третий мяч, но ему не удалось реализовать пенальти.

В субботу, 25 января, ЦСКА проведет контрольный матч с клубом ЛАСК. Начало матча в 14:00 мск.