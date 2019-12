Мойес возглавил «Вест Хэм»

на своем официальном сайте объявил о назначении шотландского специалистана пост главного тренера команды.

Контракт с 56-летним тренером заключен на 18 месяцев.

Напомним, Мойес ранее на протяжении семи месяцев возглавлял «Вест Хэм» в промежутке с ноября 2017 по май 2018 года.

До этого Мойес работал в «Эвертоне», «Манчестер Юнайтед» и «Сандерленде». В общей сложности он провел в АПЛ 15 сезонов.

В турнирной таблице АПЛ «Вест Хэм» с 19 баллами идет на 17-м месте, лишь на одно очко опережая зону вылета.

We are pleased to confirm that David Moyes has returned to the Club as first-team manager. pic.twitter.com/Y2fxo5hTCE