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    Мойес возглавил «Вест Хэм»

    Футбол Трансферы Футбол Англии Вест Хэм
    «Вест Хэм» на своем официальном сайте объявил о назначении шотландского специалиста Дэвида Мойеса на пост главного тренера команды.

    Дэвид Мойес
    Дэвид Мойес

    Контракт с 56-летним тренером заключен на 18 месяцев.

    Напомним, Мойес ранее на протяжении семи месяцев возглавлял «Вест Хэм» в промежутке с ноября 2017 по май 2018 года.

    До этого Мойес работал в «Эвертоне», «Манчестер Юнайтед» и «Сандерленде». В общей сложности он провел в АПЛ 15 сезонов.

    В турнирной таблице АПЛ «Вест Хэм» с 19 баллами идет на 17-м месте, лишь на одно очко опережая зону вылета.

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