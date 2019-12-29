France Football назвал символическую сборную десятилетия

Икер Касильяс
globallookpress.com
Главным критерием при определении лучших футболистов последних десяти лет было их присутствие в ежегодном рейтинге топ-10 при голосовании за «Золотой мяч».
В итоге команду десятилетия по версии France Football вошли:
вратарь: Икер Касильяс (Испания)
защитники: Филипп Лам (Германия), Вирджил ван Дейк (Голландия), Серхио Рамос (Испания), Марсело (Бразилия)
полузащитники: Хави (Испания), Лука Модрич (Хорватия), Андрес Иньеста (Испания); нападающие Лионель Месси (Аргентина), Криштиану Роналду (Португалия), Неймар (Бразилия)
L'équipe type FF de la décennie.— France Football (@francefootball) 29 декабря 2019 г.
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