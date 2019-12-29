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    France Football назвал символическую сборную десятилетия

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    Авторитетный журнал France Football представил свою символическую сборную лучших игроков десятилетия.

    Икер Касильяс
    Икер Касильяс

    Главным критерием при определении лучших футболистов последних десяти лет было их присутствие в ежегодном рейтинге топ-10 при голосовании за «Золотой мяч».

    В итоге команду десятилетия по версии France Football вошли:

    вратарь: Икер Касильяс (Испания)

    защитники: Филипп Лам (Германия), Вирджил ван Дейк (Голландия), Серхио Рамос (Испания), Марсело (Бразилия)

    полузащитники: Хави (Испания), Лука Модрич (Хорватия), Андрес Иньеста (Испания); нападающие Лионель Месси (Аргентина), Криштиану Роналду (Португалия), Неймар (Бразилия)

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