France Football назвал символическую сборную десятилетия

Авторитетный журнал France Football представил свою символическую сборную лучших игроков десятилетия.

Главным критерием при определении лучших футболистов последних десяти лет было их присутствие в ежегодном рейтинге топ-10 при голосовании за «Золотой мяч».

В итоге команду десятилетия по версии France Football вошли:

вратарь: Икер Касильяс (Испания)

защитники: Филипп Лам (Германия), Вирджил ван Дейк (Голландия), Серхио Рамос (Испания), Марсело (Бразилия)

полузащитники: Хави (Испания), Лука Модрич (Хорватия), Андрес Иньеста (Испания); нападающие Лионель Месси (Аргентина), Криштиану Роналду (Португалия), Неймар (Бразилия)

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