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    Жардим: Не знаю, откуда все эти слухи о моей отставке

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    Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим после победы над «Лиллем» (5:1) в матче 19-го тура чемпионата Франции прокомментировал слухи о его отставке.

    Леонарду Жардим
    Леонарду Жардим

    Напомним, что ранее появилась информация об отставке португальского специалиста после поединка с «догами».

    «Команда не обращает внимания на слухи. Мы провели очень хорошую игру. Буду ли тренером в 2020 году? Не знаю. Я ни с кем не разговаривал. Не знаю, откуда все эти слухи. После матча я поприветствовал Олега Петрова, больше ничего. Привет и поздравления. Не было времени на остальное.

    Обстановка меня немного удивляет. Многие люди пытаются исказить истину. Некоторые болельщики недовольны моим возвращением. Это никогда не менялось. Они всегда одни и те же. Эти же болельщики бастовали два года назад.

  • Источник: Жардим покинет «Монако» после матча с «Лиллем»
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    • Я не буду напрягаться из-за своего будущего. Люблю свою работу. Мы только что выиграли 5:1. Теперь можно забыть о футболе, время для семьи и друзей», — цитирует Жардима L’Equipe. 0

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