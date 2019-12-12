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    Моуринью: «Тоттенхэм» провел хороший матч против «Баварии»

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался о прошедшем матче Лиги чемпионов, в котором его команда проиграла «Баварии» (1:3).

    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью

    «Хороший матч для меня. Я не хочу говорить о выводах, потому что это слишком сильное слово, но я получил важную информацию.

    Могу привести положительные примеры. Сегодня я многое узнал о Фойте. Он не играл ни минуты при мне до матча, и я узнал больше за эти 90 минут, чем за две или три недели тренировок. Никаких выводов, просто хорошая информация.

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    • Я бы предпочел выиграть или ничью. Иы знали, что матч важен по другим причинам. Хочу получить результат, который оставляет положительный след на нас», — приводит слова Моуринью BT Sport. 0

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