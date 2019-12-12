Моуринью: «Тоттенхэм» провел хороший матч против «Баварии»

Главный тренер «Тоттенхэма»высказался о прошедшем матче Лиги чемпионов, в котором его команда проиграла «Баварии» (1:3).

«Хороший матч для меня. Я не хочу говорить о выводах, потому что это слишком сильное слово, но я получил важную информацию.

Могу привести положительные примеры. Сегодня я многое узнал о Фойте. Он не играл ни минуты при мне до матча, и я узнал больше за эти 90 минут, чем за две или три недели тренировок. Никаких выводов, просто хорошая информация.

Я бы предпочел выиграть или ничью. Иы знали, что матч важен по другим причинам. Хочу получить результат, который оставляет положительный след на нас», — приводит слова Моуринью BT Sport. 0