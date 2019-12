Гаттузо прибыл в Неаполь для подписания контракта с «Наполи»

Бывший главный тренерприбыл в Неаполь, чтобы подписать контракт с

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, Гаттузо уже прибыл на базу «Наполи».

Ожидается, что специалист подпишет контракт на полгода с опцией продления еще на один сезон — в случае, если «Наполи» пробьется в Лигу чемпионов.

До конца текущего сезона Гаттузо заработает 1,5 миллиона евро, а в следующем — 3 миллиона.

