«Челси» — «Астон Вилла»: счет матча 2:1, обзор голов

Лондонскийодержал домашнюю победу над(2:1) в матче 15-го тура чемпионата Англии.

Счет в матче на 24-й минуте открыли хозяева. Виллиан с правого фланга отпасовал на находившегося у дуги штрафной Джеймса, тот навесил на Абрахама, и Тэмми затылком в прыжке спокойно пробил в сетку мимо голкипера.

На 41-й минуте Эль-Мухаммади с правого фланга выполнил острую прострельную передачу в штрафную «Челси», а на ближней штанге Трезеге опередил всех и переправил мяч в сетку.

А на 48-й минуте Виллиан с правого фланга навесил в штрафную на Абрахама, тот грудью сделал скидку на Маунта, а Мэйсон с лёта мощно пробил под перекладину.

После этого матча «Челси» с 29 очками расположился на 4-м месте в таблице АПЛ. «Астон Вилла» с 15 очками на 16-м месте. 0