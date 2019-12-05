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    «Челси» взял верх над «Астон Виллой»

    «Челси» — «Астон Вилла»: счет матча 2:1, обзор голов

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    Лондонский «Челси» одержал домашнюю победу над «Астон Виллой» (2:1) в матче 15-го тура чемпионата Англии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 24-й минуте открыли хозяева. Виллиан с правого фланга отпасовал на находившегося у дуги штрафной Джеймса, тот навесил на Абрахама, и Тэмми затылком в прыжке спокойно пробил в сетку мимо голкипера.

    На 41-й минуте Эль-Мухаммади с правого фланга выполнил острую прострельную передачу в штрафную «Челси», а на ближней штанге Трезеге опередил всех и переправил мяч в сетку.

    А на 48-й минуте Виллиан с правого фланга навесил в штрафную на Абрахама, тот грудью сделал скидку на Маунта, а Мэйсон с лёта мощно пробил под перекладину.

    После этого матча «Челси» с 29 очками расположился на 4-м месте в таблице АПЛ. «Астон Вилла» с 15 очками на 16-м месте. 0

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