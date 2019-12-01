Семин: «Динамо» во втором тайме нас переиграло

Главный тренер «Локомотива»прокомментировал поражение железнодорожников в матче 18-го тура чемпионата России по футболу против московского

«Динамо» в гостях обыграло «Локомотив» со счетом 2: благодаря дублю Максимилиана Филиппа.

«Поздравляю "Динамо". Они лучше нас играли во втором тайме. Мы допустили ошибки при простых ситуациях, "Динамо" во втором тайме нас переиграло.

Наверное, много компонентов сошлись, в которых "Динамо" нас перегрело. Мы неправильно играли. Но у нас много времени теперь, чтобы нам разобраться

Болельщики пишут в соцсетях, что есть вопросы по самоотдаче во втором тайме? Болельщики всегда правы.

Здесь не только психология, но и ошибки которые мы допускаем. Они связаны с высоким уровнем усталости. Из-за этого игроки не всегда принимают правильные решения», — сказал тренер «Локомотива» «Матч ТВ».

«Динамо» продлило серию без поражений до шести матчей, набрав 24 очка и расположившись шестой строчке турнирной таблицы. 0