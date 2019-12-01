Лестер — Эвертон. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (01.12.2019)

Составы команд:
«Лестер»: Каспер Шмейхель, Бен Чилвел, Чаглар Сёюнджю, Джонни Эванс, Юри Тилеманс, Джейми Варди, Джеймс Мэддисон, Харви Льюис Барнс, Айосе Перес, Рикарду Перейра, Вильфред Ндиди.
«Эвертон»: Джордан Пикфорд, Мэйсон Холгейт, Майкл Кин, Ришарлисон, Доминик Калверт-Льюин, Гилфи Сигурдссон, Лука Динь, Йерри Мина, Алекс Айуоби, Джибриль Сидибе, Том Дэвис.
Предыдущий матч соперников: «Эвертон» — «Лестер» 0:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.