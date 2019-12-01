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    «Лестер» — «Эвертон». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Лестер — Эвертон. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (01.12.2019)

    Футбол Англия. Премьер-лига Футбол Англии Лестер Сити Эвертон Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 19:30 в АПЛ начнётся матч «Лестер» — «Эвертон».

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    Составы команд:

    «Лестер»: Каспер Шмейхель, Бен Чилвел, Чаглар Сёюнджю, Джонни Эванс, Юри Тилеманс, Джейми Варди, Джеймс Мэддисон, Харви Льюис Барнс, Айосе Перес, Рикарду Перейра, Вильфред Ндиди.

    «Эвертон»: Джордан Пикфорд, Мэйсон Холгейт, Майкл Кин, Ришарлисон, Доминик Калверт-Льюин, Гилфи Сигурдссон, Лука Динь, Йерри Мина, Алекс Айуоби, Джибриль Сидибе, Том Дэвис.

    Предыдущий матч соперников: «Эвертон» — «Лестер» 0:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.

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