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    Названы номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

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    Пресс-служба УЕФА объявила о старте голосования за звание лучшего игрока по итогам пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Роберт Левандовский
    Роберт Левандовский

    Так, в число претендентов вошли: капитан «Барселоны» Лионель Месси, форвард «Баварии» Роберт Левандовский, нападающий «Интера» Ромелу Лукаку и голкипер ПСЖ Кейлор Навас.

    Гол и две передачи Месси позволили «Барселоне» победить дортмундскую «Боруссию» (3:1) и досрочно обеспечить каталонцам первое место в группе F, Левандовски оформил покер в ворота «Црвены Звезды» (6:0).

    На счету Лукаку забитый мяч и один ассист в игре со «Славией» (3:1), а 11 сэйвов Наваса позволили ПСЖ в гостях не проиграть «Реалу» (2:2). 0

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