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    Зидан: «Реал» и ПСЖ выдали веселый матч

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    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан — о ничейном исходе в матче Лиги чемпионов против ПСЖ (2:2).

    Зинедин Зидан
    Зинедин Зидан

    «Для меня главное, что мы провели достойный матч. Нам есть еще в чем прибавлять. Не люблю говорить это, но парни заслуживали победу, потому что надо играть все 90 минут, но футбол, который мы показали... Выдающийся матч. Мечтаю видеть такую игру каждый день.

    Мне все понравилось. Вышло отличное шоу, и это учитывая настрой и уровень футбола. ПСЖ в полном порядке. Мне на бровке было весело, надеюсь, болельщикам тоже», — цитирует Зидана Marca.

    ПСЖ и «Реал» досрочно обеспечили себе участие в плей-офф Лиги чемпионов. 0

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