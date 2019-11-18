Алаев: РФС ведет переговоры с соперниками для сборной России перед Евро-2020

Александр Алаев
globallookpress.com
«РФС занимается планированием подготовки нашей сборной к Евро-2020, в которую входит и проведение двух контрольных матчей в марте и двух в июне.
Сейчас мы в финальной стадии переговоров с потенциальными спарринг-партнерами, в том числе и с командой Молдавии.
Надеюсь, что они будут завершены в ближайшее время и мы будем готовы объявить о наших планах», — приводит слова Алаева пресс-служба РФС.
Ранее стало известно, что сборная России 31 марта 2020 года сыграет в товарищеском матче против Молдавии. 0