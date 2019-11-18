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    Алаев: РФС ведет переговоры с соперниками для сборной России перед Евро-2020

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи
    Генеральный секретарь РФС Александр Алаев рассказал о том, как пройдет подготовка сборной России к чемпионату Европы-2020.

    Александр Алаев
    Александр Алаев

    «РФС занимается планированием подготовки нашей сборной к Евро-2020, в которую входит и проведение двух контрольных матчей в марте и двух в июне.

    Сейчас мы в финальной стадии переговоров с потенциальными спарринг-партнерами, в том числе и с командой Молдавии.

    Надеюсь, что они будут завершены в ближайшее время и мы будем готовы объявить о наших планах», — приводит слова Алаева пресс-служба РФС.

    Ранее стало известно, что сборная России 31 марта 2020 года сыграет в товарищеском матче против Молдавии. 0

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