Мамаев: Впечатления самые позитивные, счастлив вернуться на поле

Полузащитник «Ростова»дал комментарий после товарищеского матча с «Краснодаром» (0:1).

Мамаев сыграл 53 минуты и покинул поле под аплодисменты болельщиков обеих команд, а футболист поаплодировал им в ответ.

«Самое главное, что получили нагрузку и выполнили задачу тренера. Впечатления самые позитивные, счастлив вернуться на поле.

Очень приятно, что меня так тепло приняли. Большая благодарность болельщикам "Ростова" и "Краснодара" за эти эмоции.

На самом деле очень ждал такой игры, чтобы и я, и тренерский штаб поняли, насколько я готов. Рад, что сыграл, был интересный матч.

Чувствую себя хорошо, посмотрим, что Валерий Георгиевич скажет (смеется)», — цитирует Мамаева официальный сайт «Ростова».

Футболист отбывал тюремный срок за участие в драке, а поединок против «быков» стал первым для него после выхода на свободу. 0