Бензема повторил рекорд Месси в ЛЧ

В матче четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов «Реал» разгромил «Галатасарай» 6:0.

Дублем в этой встрече отметился Карим Бензема. Таким образом, француз повторил рекорд Лионеля Месси — забил голы в 15 сезонах Лиги чемпионов подряд, сообщает Opta.

Теперь на его счету теперь 61 гол в лучшем клубном турнире Старого света. Он на один мяч опередил нидерландского форварда Рууда ван Нистелрооя. Впереди только Рауль, Месси и Криштиану Роналду.

15 — Karim Benzema is the second player to score in 15 consecutive Champions League seasons after Messi. Legend. pic.twitter.com/0Xvqv6N8Cg