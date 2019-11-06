Семин: Дуглас Коста — это какой-то рок для меня

Главный тренер «Локомотива»высказал мнение о матче с(1:2) в Лиге чемпионов.

Победный мяч в концовке игры провел бывший игрок «Шахтера» Дуглас Коста.

«Мы бодро играли в каждом матче. Тактика — она зависит от многого. От того, какие игроки есть в твоем распоряжении, в каких мы находимся кондициях.

Там нам меньше "Ювентус" дал возможность атаковать. Здесь у нас были очень хорошие атакующие действия.

Еще один момент — я восхищен игроками, тем, как они вели единоборства с футболистами мирового уровня из "Ювентуса". За исключением последнего гола.

Кстати, Дуглас Коста — это какой-то рок. Когда я работал в киевском "Динамо", он нам все время забивал. Он был игроком "Шахтера", чтобы вы знали.

Такое с Гильерме произошло первый раз, по-моему. Когда еще? А сколько раз он выручил? Меня — не выбивает из колеи. Главное — его не выбило. А самое важное — как на это отреагировала команда.

А она отреагировала с еще большим энтузиазмом отыграться. И еще вот какой момент. С какой скоростью мяч летит после ударов Роналду! Только выдающиеся вратари могут поймать!

Мы настраивали на "Ювентус", а не на Роналду. Как он сыграл плохо матч? Гол организовал первый. Он плохо не играет — играет или хорошо, или великолепно.

А "Юве" — удачи. Будем болеть за то, чтобы вы встретились с "Атлетико" в финале», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0