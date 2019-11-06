Обамеянг попал под прицел мадридского «Реала»

Президентсообщил о том, что клуб может подписать, который выступает в лондонском. Новость появилась в El Desmarque.

«Галактикос» имеют проблемы с линией атаки, поэтому руководство планирует усилиться новыми игроками. На этот раз «сливочным» присмотрелся габонский форвард «Арсенала».

Стоит отметить, что между «канонирами» и Обамеянгом есть согласованность касательно возможного перехода в другой клуб. То есть, если игрок изъявит желание покинуть Лондон, то руководство «пушкарей» будет обязано рассмотреть все предложения в размере 80 млн евро и более.

В прошлом сезоне АПЛ Обамеянг стал одним из лучших бомбардиров лиги наряду с Мане и Салахом. 0