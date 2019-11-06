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    Обамеянг попал под прицел мадридского «Реала»

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    Президент «Реала» Флорентино Перес сообщил о том, что клуб может подписать Пьера-Эмерика Обамеянга, который выступает в лондонском «Арсенале». Новость появилась в El Desmarque.

    Пьер-Эмерик Обамеянг
    Пьер-Эмерик Обамеянг

    «Галактикос» имеют проблемы с линией атаки, поэтому руководство планирует усилиться новыми игроками. На этот раз «сливочным» присмотрелся габонский форвард «Арсенала».

    Стоит отметить, что между «канонирами» и Обамеянгом есть согласованность касательно возможного перехода в другой клуб. То есть, если игрок изъявит желание покинуть Лондон, то руководство «пушкарей» будет обязано рассмотреть все предложения в размере 80 млн евро и более.

    В прошлом сезоне АПЛ Обамеянг стал одним из лучших бомбардиров лиги наряду с Мане и Салахом. 0

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