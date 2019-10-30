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    В «Крыльях Советов» прокомментировали возможный трансфер Чернова в «Локо»

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    Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков опроверг информацию об интересе «Локомотива» к защитнику Никите Чернову.

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    Ранее сообщалось, что железнодорожники рассматривают возможность покупки Чернова в ближайшее трансферное окно.

    «Ничего не знаю об интересе к Чернову. 30 октября прошла тренировка, никто ни о чем не говорил. Все занимались.

    "Локомотив" — серьезная организация, поэтому, учитывая, что у футболиста есть контракт, они не могут с ним напрямую работать. Официальных бумаг не было», — заявил Шашков «Р-спорт».

    Агент футболиста заявил, что никаких контактов с москвичами по поводу перехода игрока не было.

    В нынешнем сезоне 23-летний россиянин провел за самарский клуб 11 матчей в РПЛ, но не смог отметиться результативными действиями. 0

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