В «Крыльях Советов» прокомментировали возможный трансфер Чернова в «Локо»

Генеральный директор «Крыльев Советов»опроверг информацию об интересе «Локомотива» к защитнику

Ранее сообщалось, что железнодорожники рассматривают возможность покупки Чернова в ближайшее трансферное окно.

«Ничего не знаю об интересе к Чернову. 30 октября прошла тренировка, никто ни о чем не говорил. Все занимались.

"Локомотив" — серьезная организация, поэтому, учитывая, что у футболиста есть контракт, они не могут с ним напрямую работать. Официальных бумаг не было», — заявил Шашков «Р-спорт».

Агент футболиста заявил, что никаких контактов с москвичами по поводу перехода игрока не было.

В нынешнем сезоне 23-летний россиянин провел за самарский клуб 11 матчей в РПЛ, но не смог отметиться результативными действиями. 0