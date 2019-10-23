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    Гасперини: «Аталанта» выносит позитивный опыт из игр Лиги чемпионов

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    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал разгромное поражение от «Манчестер Сити» (1:5) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Джан Пьеро Гасперини
    Джан Пьеро Гасперини

    «"Манчестер Сити" — сильная команда, они это доказали, но мы опустили головы слишком рано, а пенальти можно было избежать. Когда у "Ман Сити" есть пространство, их не остановить.

    Нам было важно продолжать оказывать давление, мы могли забить парочку голов, это все процесс роста нашей команды. Надеялся, что мы сможем оставаться в игре дольше, так как мы пропустили необязательные голы.

    Всегда говорил, что из этого турнира мы выносим позитивный опыт, мы становимся сильнее, приобретаем опыт и знания», — приводит слова Гасперини Sky Sport Italia. 0

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