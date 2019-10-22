ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фернандо ТорресМир без Месси и Роналду. Кто был достоин «Золотого мяча»?
  • 23:52
    • «Ювентус» вырвал победу у «Локомотива», Дибала оформил дубль
  • 23:52
    • Хет-трик Стерлинга позволил «МанСити» разгромить «Аталанту»
  • 22:22
    • СКА по буллитам уступил «Нефтехимику»
  • 21:47
    • Гол Мораты принес «Атлетико» победу над «Байером»
  • 21:47
    • «Шахтер» и загребское «Динамо» разошлись миром
    Все новости спорта

    Хет-трик Стерлинга позволил «МанСити» разгромить «Аталанту»

    «Манчестер Сити» — «Аталанта»: счет матча 5:1, обзор голов

    Футбол Лига чемпионов Манчестер Сити Футбол Англии Аталанта Футбол Италии Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    «Манчестер Сити» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов разгромил «Аталанту» — 5:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Гости открыли счет на 28-й минуте, когда Йосип Иличич заработал пенальти, а Руслан Малиновский его реализовал.

    Спустя шесть минут Серхио Агуэро восстановил паритет, замкнув передачу Рахима Стерлинга. А еще через четыре минуты аргентинец оформил дубль, забив с пенальти.

    На 58-й минуте начался бенефис Стерлинга, который после передачи Фила Фодена направил сферу точно под перекладину.

    На 64-й минуте Стерлинг забил свой второй мяч, а на 69-й — третий, воспользовавшись пасом Рияда Мареза.

    Стерлинг мог рассчитывать и на покер, но не реализовал выход один на один с вратарем на 76-й минуте.

    «Горожане» доигрывали встречу в меньшинстве из-за удаления Фодена, получившего вторую желтую карточку на 83-й минуте.

    6 ноября команды сыграют друг с другом в Италии.

    Группа C

    1. «Манчестер Сити» — 9 очков
    2. «Динамо» Загреб — 4
    3. «Шахтер» — 4
    4. «Аталанта» — 0 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Падение «Монако»: от полуфинала Лиги чемпионов до борьбы за выживание
  • 11/10/2019 в 17:04
    •
  • Прогноз
  • «РБ Лейпциг» — «Зенит»
  • 1.94
  • Завтра в 19:55
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В схватке «котов» с «пингвинами» будет много шайб
  • «Флорида» — «Питтсбург». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Удастся ли «Рейнджерс» улучшить турнирное положение?
  • «Рейнджерс» — «Аризона». Прогноз и ставки
  • 1.57
    •
  • Сможет ли «Бока Хуниорс» отыграть два мяча у «Ривер Плейт»?
  • «Бока Хуниорс» — «Ривер Плейт». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть20 000 рублей для новичков Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Ливерпуль» Футбол АПЛ. «Ман Сити» выиграл у «Кристал Пэлас», «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ливерпулем»Обзор матчей девятого тура английской Премьер-лиги 00:170
  • 21:01
    • Силва и Сильва — в запасе «МанСити» на игру с «Аталантой»
  • 20:17
    • «Авангард» по буллитам обыграл «Салават»
  • 18:58
    • «Шахтер» и загребское «Динамо» огласили составы
    Адам Лаллана Футбол Серия прервалась, гонка продолжается. «Ливерпуль» избежал поражения на «Олд Траффорд»«Красные» сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед» в девятом туре английской Премьер-лиги Вчера в 14:560
  • Экспресс дня

  • Добудет ли «Зенит» приемлемый результат в Германии?
  • 3.30
    •
  • 23:34
    • «Шахтер» недоволен ничьей с «Динамо», заявил Кривцов
  • 23:33
    • «Детройт» вновь вернул Свечникова из АХЛ
  • 23:27
    • Додо: Рад, что забил, но, к сожалению, «Шахтер» не победил
    «Динамо» — «Краснодар» Футбол Победила дружба. Новиков успешно дебютировал в «Динамо» перед юбилеем ЯшинаРеакция спортивных СМИ на ничью «Динамо» и «Краснодара» Вчера в 02:110
  • 18:06
    • «Локомотив» обыграл «Ювентус» в Юношеской лиге УЕФА
  • 15:53
    • Известна заявка «Ювентуса» на матч с «Локомотивом»
  • 15:44
    • Обладатель «Золотого мяча» назвал претендентов на награду в этом году
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие