«Манчестер Сити» — «Аталанта»: счет матча 5:1, обзор голов

в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов разгромил— 5:1.

Гости открыли счет на 28-й минуте, когда Йосип Иличич заработал пенальти, а Руслан Малиновский его реализовал.

Спустя шесть минут Серхио Агуэро восстановил паритет, замкнув передачу Рахима Стерлинга. А еще через четыре минуты аргентинец оформил дубль, забив с пенальти.

На 58-й минуте начался бенефис Стерлинга, который после передачи Фила Фодена направил сферу точно под перекладину.

На 64-й минуте Стерлинг забил свой второй мяч, а на 69-й — третий, воспользовавшись пасом Рияда Мареза.

Стерлинг мог рассчитывать и на покер, но не реализовал выход один на один с вратарем на 76-й минуте.

«Горожане» доигрывали встречу в меньшинстве из-за удаления Фодена, получившего вторую желтую карточку на 83-й минуте.

6 ноября команды сыграют друг с другом в Италии.

Группа C

1. «Манчестер Сити» — 9 очков

2. «Динамо» Загреб — 4

3. «Шахтер» — 4

4. «Аталанта» — 0 0