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    Польша победила Македонию и вышла на Евро-2020

    Польша — Македония: счет матча 2:0, обзор голов

    Евро-2020 Сборная Польши
    Сборная Польши одержала домашнюю победу над командой Македонии (2:0) в матче 8-го тура отборочного турнира Евро-2020.

    Сборная Польши
    Сборная Польши

    Счет на 74-й минуте открыл Пшемыслав Франковский, а на 80-й минуте Аркадиуш Милик удвоил преимущество польской команды.

    Две результативных передачи в этой встрече сделал Роберт Левандовски.

    Польша с 19 очками не только осталась на первом месте, но и гарантировала себе выход на чемпионат Европы-2020.

    Чемпионат Европы. Отборочный турнир Группа G
    Польша — Македония — 2:0 (0:0)
    Голы: Франковски, 74 (1:0). Милик, 80 (2:0)Польша: Щенсны, Глик, Берешиньски, Беднарек, Реца, Крыховяк, Грощицки (Франковски, 74), Зелиньски (Пентек, 90+2), Шиманьски (Милик, 68), Гуральски, ЛевандовскиМакедония: Димитриевски, Ристовски (Радески, 81), Ристевски, Муслиу, Бейтулаи, Спировски, Алиоски, Николов (Стойлов, 88), Эльмас, Пандев, Несторовски (Трайковски, 74)Предупреждения: Пандев, 14. Николов, 19. Несторовски, 34. Беднарек, 36. Шиманьски, 40. Спировски, 63. Реца, 66. Алиоски, 67. Ристевски, 80

    В другой встрече сборная Словении дома уступила Австрии — 0:1. Единственный мяч на 21-й минуте забил защитник Стефан Пош.

    На 89-й минуте словенский полузащитник Денис Попович получил прямую красную карточку.

    Словенцы с 11 баллами располагаются на 4-й строчке в группе G. Австрия — 2-е место и 16 очков.

    Чемпионат Европы. Отборочный турнир Группа G
    Словения — Австрия — 0:1 (0:1)
    Гол: Пош, 21Словения: Облак, Мевля, Стоянович, Струна, Балковец, Крхин (Попович, 79), Иличич, Куртич, Вербич (Берич, 69), Безяк (Зайц, 61), ШпорарАвстрия: Станкович, Драгович, Ульмер, Хинтереггер, Пош, Баумгартлингер, Ильзанкер, Лазаро (Триммель, 88), Ляймер, Забитцер (Кайнц, 90+2), Грегорич (Онисиво, 83)Предупреждения: Струна, 16. Ульмер, 36. Безяк, 57. Хинтереггер, 64. Ляймер, 88. Забитцер, 90Удаление: Попович, 89
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