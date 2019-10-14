Польша — Македония: счет матча 2:0, обзор голов

одержала домашнюю победу над(2:0) в матче 8-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Счет на 74-й минуте открыл Пшемыслав Франковский, а на 80-й минуте Аркадиуш Милик удвоил преимущество польской команды.

Две результативных передачи в этой встрече сделал Роберт Левандовски.

Польша с 19 очками не только осталась на первом месте, но и гарантировала себе выход на чемпионат Европы-2020.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир Группа G Польша — Македония — 2:0 (0:0) Голы: Франковски, 74 (1:0). Милик, 80 (2:0)Польша: Щенсны, Глик, Берешиньски, Беднарек, Реца, Крыховяк, Грощицки (Франковски, 74), Зелиньски (Пентек, 90+2), Шиманьски (Милик, 68), Гуральски, ЛевандовскиМакедония: Димитриевски, Ристовски (Радески, 81), Ристевски, Муслиу, Бейтулаи, Спировски, Алиоски, Николов (Стойлов, 88), Эльмас, Пандев, Несторовски (Трайковски, 74)Предупреждения: Пандев, 14. Николов, 19. Несторовски, 34. Беднарек, 36. Шиманьски, 40. Спировски, 63. Реца, 66. Алиоски, 67. Ристевски, 80

В другой встрече сборная Словении дома уступила Австрии — 0:1. Единственный мяч на 21-й минуте забил защитник Стефан Пош.

На 89-й минуте словенский полузащитник Денис Попович получил прямую красную карточку.

Словенцы с 11 баллами располагаются на 4-й строчке в группе G. Австрия — 2-е место и 16 очков.