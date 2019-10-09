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    Месси хотел, чтобы Роналду остался в «Реале»

    Трансферы Футбол Испании Барселона Реал Мадрид Ювентус
    Капитан «Барселоны» Лионель Месси признался, что хотел, чтобы нынешний форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду остался в «Реале».

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    «Реал» будет вести борьбу за трофеи до конца сезона, потому что в его составе собраны очень хорошие игроки. Но было понятно, что уход Криштиану будет ощутимым для клуба.

    Мне хотелось, чтобы он остался в «Реале». Он привносил что-то особенное в наше соперничество и матчи между «Барселоной» и «Реалом», — приводит слова Месси El Mundo Deportivo.

    Напомним, португальский форвард Роналду сменил «Реал» на «Ювентус» летом 2018 года. С тех пор он провел за «старую синьору» 51 матч, забил 32 гола и отдал 11 результативных передач. 0

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