Экс-хавбек ЦСКА готов бесплатно играть за «МЮ»

Бывший полузащитникпредложил свои услуги. При этом японец выразил готовность выступать за англичан бесплатно.

«Сделайте мне предложение. Мне не нужны деньги, мне нужно играть в великом клубе с великими футболистами», — написал японец в своем Twitter.

Болельщики «МЮ» поддержали идею и в ответах на данный твит начали просить клуб согласиться на условия Хонды.

Напомним, Хонда выступал за ЦСКА с 2009 по 2014 годы, после чего японский футболист перебрался в «Милан». Последним клубом хавбека был «Мельбурн».

Give me an offer. I don't need money but I need to play with great team and great team mate! @ManUtd @ManUtd_JP