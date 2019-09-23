Лэмпард: все решили детали

, который возглавляет, поделился впечатлениями после воскресного поединка с. Интервью наставника «аристократов» появилось на официальном сайте клуба.

«После поражения не всегда можно найти положительные моменты, но во втором тайме команда демонстрировала ту игру, которую я хочу от неё видеть: мы действовали напористо, со страстью, быстро перемещали мяч, меняли подходы, доставляли мяч в штрафную соперника. Это то, над чем мы работаем и что я увидел в матче с "Ливерпулем".

Всё решили детали. Гол Фирмино стоил нам потери очков, поскольку мы не должны позволять беспрепятственно наносить удары головой из вратарской площади», — сказал Лэмпард клубной пресс-службе.

Напомним, что вчера «Челси» проиграл на своем поле со счетом 1:2. Однако в целом «пенсионеры» имели возможности для того, чтобы вырвать хотя бы ничью. 0