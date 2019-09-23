Лэмпард: все решили детали

Фрэнк Лэмпард
globallookpress.com
«После поражения не всегда можно найти положительные моменты, но во втором тайме команда демонстрировала ту игру, которую я хочу от неё видеть: мы действовали напористо, со страстью, быстро перемещали мяч, меняли подходы, доставляли мяч в штрафную соперника. Это то, над чем мы работаем и что я увидел в матче с "Ливерпулем".
Всё решили детали. Гол Фирмино стоил нам потери очков, поскольку мы не должны позволять беспрепятственно наносить удары головой из вратарской площади», — сказал Лэмпард клубной пресс-службе.
Напомним, что вчера «Челси» проиграл на своем поле со счетом 1:2. Однако в целом «пенсионеры» имели возможности для того, чтобы вырвать хотя бы ничью. 0