Венгер получит должность в ФИФА, но готов рассмотреть предложения клубов

Бывший главный тренерполучит должность в структуре, передает ESPN.

Однако французский специалист, которому в следующем месяцев исполнится 70 лет, хотел бы вернуться к тренерской деятельности.

Венгер готов рассматривать различные предложения от клубов. Специалист считает, что может принять предложение от команды из любой лиги. В первую очередь, его интересует перспективность и надежность проекта.

Ранее сообщалось, что Венгер станет техническим директором Международной федерации футбола.

Он будет отвечать за улучшение тренерских стандартов, а также давать советы по другим сферам игры. 0