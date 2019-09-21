Венгер получит должность в ФИФА, но готов рассмотреть предложения клубов

Арсен Венгер
globallookpress.com
Однако французский специалист, которому в следующем месяцев исполнится 70 лет, хотел бы вернуться к тренерской деятельности.
Венгер готов рассматривать различные предложения от клубов. Специалист считает, что может принять предложение от команды из любой лиги. В первую очередь, его интересует перспективность и надежность проекта.
Ранее сообщалось, что Венгер станет техническим директором Международной федерации футбола.
Он будет отвечать за улучшение тренерских стандартов, а также давать советы по другим сферам игры. 0