ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив»Гроссмейстерская победа. «Локомотив» сделал заявку на плей-офф
  • 10:03
    • Сборная России обыграла команду Доминиканской Республики на КМ
  • 07:12
    • УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
  • 23:52
    • Дубль Ди Марии помог ПСЖ разгромить «Реал»
  • 23:50
    • «Локомотив» стартовал в Лиге чемпионов с выездной победы
  • 23:57
    • «Бавария» забила три мяча «Црвене Звезде»
    Все новости спорта

    Крыховяк: Еще рано говорить о шансах «Локомотива» на выход в плей-офф ЛЧ

    Лига чемпионов Футбол России Локомотив Футбол Германии Байер Календарь Лиги чемпионов
    Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк оценил победу над «Байером» (2:1) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Гжегож Крыховяк
    Гжегож Крыховяк

    «Мы выиграли, набрали три очка, это сейчас самое важное. Начали хорошо, идем на первом месте. Говорить о шансах на выход в плей-офф пока рано, прошел только один матч, нам еще предстоит играть против "Ювентуса" и "Атлетико". Мы будем биться до конца.

    Травма Миранчуков? Конечно, они являются важными игроками. Мы хорошо действовали в обороне, но у нас было много моментов, чтобы забить, отлично играла вся команда. Рад, что Баринов забил. Мы всей командой организовали высокий прессинг. Это помогло дважды отличиться», — приводит слова поляк ТАСС.

    После этой победы «железнодорожники» лидируют в группе D. В следующем туре команда Юрия Семина на своем поле примет «Атлетико». Матч пройдут 1 октября. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Гроссмейстерская победа. «Локомотив» сделал заявку на плей-офф
  • 02:25
    •
  • Прогноз
  • «Базель» — «Краснодар»
  • 1.85
  • Сегодня в 19:55
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Спартак» победить «Металлург» Мг?
  • «Металлург» Мг — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.59
    •
  • Справится ли «Ак Барс» с «Нефтехимиком» в Казани?
  • «Ак Барс» — «Нефтехимик». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Покажут ли «Базель» и «Краснодар» результативный футбол?
  • «Базель» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Абрахам (справа) не справился с опытной обороной «Валенсии» Футбол «Челси» слишком молод для Лиги чемпионовРеакция прессы на матч «Челси» — «Валенсия» Вчера в 17:120
  • 11:50
    • «Краснодар» нацелился на защитника «Спартака»
  • 11:36
    • Крыховяк: Еще рано говорить о шансах «Локомотива» на выход в плей-офф ЛЧ
  • 11:20
    • Почеттино не удивила мощная игра «Олимпиакоса»
    «Зенит» — «Лион» Футбол Хороший результат при не самой яркой игре. «Зенит» вернулся в Лигу чемпионовРеакция спортивных СМИ на выездную ничью «Зенита» в Лионе Вчера в 02:070
  • Экспресс дня

  • Будет ли первый тур ЛЕ удачным для «Краснодара» и ЦСКА?
  • 3.29
    •
  • 11:06
    • «Бавария» установила рекорд ЛЧ по количеству побед подряд в стартовых матчах
  • 10:51
    • Гвардиола: Очень важно начать ЛЧ с трех очков
  • 10:34
    • «Интер» хочет зимой арендовать новичка «Реала»
    Александр Кокорин и Павел Мамаев Футбол Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Но есть ли им место в командах?СМИ — о будущем Кокорина и Мамаева Вчера в 13:590
  • 10:17
    • Россиянка Флинк разгромно проиграла Путинцевой в Осаке
  • 08:54
    • Пеев: ЦСКА будет очень непросто противостоять «Лудогорцу»
  • 08:37
    • Тухель: Победа над «Реалом» — заслуга всей команды
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие