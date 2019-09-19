Крыховяк: Еще рано говорить о шансах «Локомотива» на выход в плей-офф ЛЧ

Гжегож Крыховяк
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«Мы выиграли, набрали три очка, это сейчас самое важное. Начали хорошо, идем на первом месте. Говорить о шансах на выход в плей-офф пока рано, прошел только один матч, нам еще предстоит играть против "Ювентуса" и "Атлетико". Мы будем биться до конца.
Травма Миранчуков? Конечно, они являются важными игроками. Мы хорошо действовали в обороне, но у нас было много моментов, чтобы забить, отлично играла вся команда. Рад, что Баринов забил. Мы всей командой организовали высокий прессинг. Это помогло дважды отличиться», — приводит слова поляк ТАСС.
После этой победы «железнодорожники» лидируют в группе D. В следующем туре команда Юрия Семина на своем поле примет «Атлетико». Матч пройдут 1 октября. 0