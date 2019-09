«Лион» установил рекорд Лиги чемпионов

установил рекорд Лиги чемпионов, сообщает Opta. После матча с «Зенитом» (1:1) французский клуб продлил свою ничейную серию в турнире до шести поединков.

Ранее никто в Лиге чемпионов не играл вничью столько матчей подряд.

Напомним, что на гол Сердара Азмуна французы ответили точным ударом Мемфиса Депая с пенальти.

Следующий матч «Зенит» проведет 2 октября против «Бенфики» в Санкт-Петербурге, «Лион» отправится в гости к «РБ Лейпцигу».

