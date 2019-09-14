«Спартак» — «Урал»: счет матча 1:2, обзор голов

Московскийпотерпел домашнее поражение от екатеринбургского(1:2) в матче 9-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт на 12-й минуте хозяевами. Бакаев с углового навесил в штрафную «Урала», Самюэль Жиго выиграл позицию и пробил головой в противоход голкиперу.

Гости сравняли счет в начале второго тайма. На 48-й минуте Эль-Кабир с левого края сделал заброс в штрафную «Спартака», Бавин скинул мяч пяткой на Владимира Ильина, тот убрал двух соперников и пробил низом — Максименко не дотянулся.

На 60-й минуте Отман Эль-Кабир на фланге красиво ушёл от Ещенко, ворвался в штрафную и технично покатил мяч в ближний угол. Максименко был не готов к такому удару.

После этого матча «Спартак» на 6-м месте таблицы РПЛ — 14 очков, а «Урал» на 7-м месте — 13 очков.