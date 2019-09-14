«Спартак» — «Урал»: счет матча 1:2, обзор голов

Фрагмент матча
«Урал»
Счет в матче был открыт на 12-й минуте хозяевами. Бакаев с углового навесил в штрафную «Урала», Самюэль Жиго выиграл позицию и пробил головой в противоход голкиперу.
Гости сравняли счет в начале второго тайма. На 48-й минуте Эль-Кабир с левого края сделал заброс в штрафную «Спартака», Бавин скинул мяч пяткой на Владимира Ильина, тот убрал двух соперников и пробил низом — Максименко не дотянулся.
На 60-й минуте Отман Эль-Кабир на фланге красиво ушёл от Ещенко, ворвался в штрафную и технично покатил мяч в ближний угол. Максименко был не готов к такому удару.
После этого матча «Спартак» на 6-м месте таблицы РПЛ — 14 очков, а «Урал» на 7-м месте — 13 очков.
РПЛ. 9-й тур
«Спартак» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург) — 1:2 (1:0)
Голы: Жиго, 12 (1:0). Ильин, 48 (1:1). Эль-Кабир, 60 (1:2)«Спартак» (Москва): Максименко, Ещенко (Рассказов, 71), Джикия, Жиго, Айртон, Ларссон (Понсе, 61), Крал, Зобнин, Тил, З.Бакаев, Шюррле«Урал» (Екатеринбург): Баклов, Кулаков, Ароян, Поляков, Меркулов, Аугустыняк, Бавин, Димитров (Кухарчик, 71), Эль-Кабир (Насыров, 90+2), Ильин, Панюков (Егорычев, 78)Предупреждения: Эль-Кабир, 42. Аугустыняк, 55. Тил, 64. Ароян, 69. Жиго, 84. Рассказов, 90+1