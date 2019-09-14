Кокорин может стать игроком «Сочи»

Экс-нападающийможет подписать контракт с утверждает «Чемпионат».

Как сообщает источник, что соглашение будет рассчитано на полгода. После того как игрок наберет форму он вернуться в стан «сине-бело-голубых».

Напомним, осенью прошлого года Кокорин, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе с друзьями стали участниками двух драк в центре Москвы. Позже они получили тюремные сроки на 1 год и 6 месяцев и 1 год и 5 месяцев соответственно. 6 сентября суд удовлетворил ходатайства футболистов по УДО.

Контракт Кокорина с «Зенитом» истек минувшим летом. В настоящее время 28-летний нападающий является свободным агентом. Ранее руководство петербургского клуба заявляло, что готово обсудить с футболистом подписание нового контракта. 0