ЦСКА выкупит трансфер Лукаса Сантоса

решил выкупить полузащитника, который на данный момент играет за «армейцев» на правах аренды, сообщает Vasconoticias.

Как утверждает источник, в московском клубе довольны работой Сантоса на тренировках и решили приобрести его как можно скорее. Отмечается, что сделка может быть завершена в ближайшее время.

Напомним, что права на 20-летнего игрока принадлежат «Васко Да Гама». Бразильский клуб оценивает футболиста в пять миллионов евро. Нынешнее арендное соглашение Сантоса с ЦСКА рассчитано до конца 2019 года.

Накануне полузащитник дебютировал в составе «красно-синих», выйдя на поле в товарищеском матче с московским «Араратом» (6:0), и забил один из мячей. 0