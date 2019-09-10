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    ЦСКА выкупит трансфер Лукаса Сантоса

    Трансферы Футбол России ЦСКА Латинская Америка
    ЦСКА решил выкупить полузащитника Лукаса Сантоса, который на данный момент играет за «армейцев» на правах аренды, сообщает Vasconoticias.

    Лукас Сантос
    Лукас Сантос

    Как утверждает источник, в московском клубе довольны работой Сантоса на тренировках и решили приобрести его как можно скорее. Отмечается, что сделка может быть завершена в ближайшее время.

    Напомним, что права на 20-летнего игрока принадлежат «Васко Да Гама». Бразильский клуб оценивает футболиста в пять миллионов евро. Нынешнее арендное соглашение Сантоса с ЦСКА рассчитано до конца 2019 года.

    Накануне полузащитник дебютировал в составе «красно-синих», выйдя на поле в товарищеском матче с московским «Араратом» (6:0), и забил один из мячей. 0

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