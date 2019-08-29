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    Дзюба: В отличие от «Локомотива», у нас есть шанс выйти из группы

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    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением о результате жеребьевки Лиги чемпионов.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    Напомним, сине-бело-голубые сыграют в группе G вместе с «Бенфикой», «Лионом» и «РБ Лейпцигом».

    Команда Юрия Семина попала в квартет D к «Ювентусу», «Атлетико» и «Байеру».

    «Если брать группу "Локомотива", то наша жеребьевка удачная, а если в целом, то не самые лучшие соперники, не очень удобные — "Лион", "Бенфика", "РБ Лейпциг" — все команды неприятные, со всеми "Зенит" играл.

    Тяжелая группа без явного фаворита, но и без явного аутсайдера, поэтому "будем посмотреть", как говорится.

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    • В любом случае, "Бенфика" — чемпион, "Лейпциг" — самая сильная команда из четвертой корзины, поэтому никаких преимуществ у нас не будет.

    Это Лига чемпионов, там нет команд, которые можно легко пройти. Повоюем! Я ждал "Динамо Загреб", но ничего страшного.

    Мне казалось, что с ними будет полегче, чем с остальными. Хотя мы не фавориты ни с кем. Будет интересно.

    Я очень хотел "Реал", честно. Это моя любимая команда, очень ждал ее. В этом плане "Локомотиву" повезло — они увидят такие стадионы и таких соперников.

    Зато у нас есть шанс выйти из группы», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ». 0

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