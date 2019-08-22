Калиниченко: «Спартак» способен дать бой «Браге» в Португалии

Бывший футболист «Спартака»поделился ожиданиями на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы «Брага» — «Спартак».

«Выступления "Спартака" на старте нынешнего сезона напоминают остросюжетный триллер — команда попадает не в самые приятные ситуации, откуда пока успешно выбирается. Именно по такому сценарию прошли два матча с "Туном" — в гостях "Спартак" упустил преимущество в два гола, но победил, а на своем поле проигрывал, но в итоге сумел победить и пробиться в следующий раунд.

Несмотря на все трудности, "Спартаку" пока удается держаться на плаву как в чемпионате, так и в Лиге Европы. Постепенно красно-белые добавляют в качестве футбола и к противостоянию с "Брагой" уже не подходят в качестве "мальчиков для битья".

Очевидно, что слабых мест в игре "Спартака" предостаточно и дома "Брага" явно без голов не останется, но и команда Олега Кононова сейчас находится в отличной форме и способна дать бой», — цитирует Калиниченко Sport24. 0