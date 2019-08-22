«Брага» — «Спартак»: составы, коэффициенты, онлайн

Определились стартовые составына первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

«Брага»: Матеус,Секейр, Сантос, Виана, Эсгаю, Эдуарду, Пальинья, Франсержио, А.Орта, Паулинью, Р.Орта

Запасные: Тьягу Са, Витор Тормена, Клаудемир, Ахмед Хассан, Жоау Новайш, Мурило Коста, Галено.

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин, Шюррле, Гулиев, З. Бакаев, Мирзов, Понсе.

Запасные: Ребров, Бакаев С., Мельгарехо, Кутепов, Джано, Умяров, Рассказов.

Добавим, что встреча состоится сегодня, 22 августа, на стадионе «Брага Мунисипал» в Португалии и начнется в 21:45 по московскому времени.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Браге». Коэффициент на ее победу — 1.82, на ничью — 5.35, тогда как на успех «Спартака» — 5.55.

Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0