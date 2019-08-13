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    Дзюба отказал бы «Спартаку» при наличии предложения

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    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, почему не стал бы возвращаться в московский «Спартак».

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    «Мне партнеры по команде задают вопрос: "А если бы в 'Спартак' позвали, ты пошел бы?" Нет, не пошел бы. Я считаю, что дважды в одну реку входить смысла нет.

    Я считаю, что ушел достойно. Никого не предавал, никого не оскорблял. Я ни разу не праздновал и не буду праздновать гол в ворота "Спартака".

    У меня осталось определенное уважение. Просто есть люди, которые хотят слышать, а есть те, которым бесполезно объяснять», — сказал Дзюба в интервью каналу Рашен Football на YouTube. 0

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