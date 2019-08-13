Дзюба отказал бы «Спартаку» при наличии предложения

Нападающий «Зенита»рассказал, почему не стал бы возвращаться в московский «Спартак».

«Мне партнеры по команде задают вопрос: "А если бы в 'Спартак' позвали, ты пошел бы?" Нет, не пошел бы. Я считаю, что дважды в одну реку входить смысла нет.

Я считаю, что ушел достойно. Никого не предавал, никого не оскорблял. Я ни разу не праздновал и не буду праздновать гол в ворота "Спартака".

У меня осталось определенное уважение. Просто есть люди, которые хотят слышать, а есть те, которым бесполезно объяснять», — сказал Дзюба в интервью каналу Рашен Football на YouTube. 0