«Атлетико» рассматривает кандидатуру Эриксена

Кристиан Эриксен
globallookpress.com
Как сообщает AS, «Атлетико» ищет вариант для усиления полузащиты в связи с возможным уходом Анхеля Корреа.
Изначально «матрасники» хотели подписать Хамеса Родригеса, но теперь переключились на кандидатуру Эриксена.
В ближайшее время представители клубов должны обсудить возможный трансфер. «Атлетико» готов предложить за датчанина 60-70 миллионов евро.
Напомним, через год у Эриксена заканчивается контракт со «шпорами», и стороны пока не договорились о его продлении. 0