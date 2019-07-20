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    «Атлетико» рассматривает кандидатуру Эриксена

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    Мадридский «Атлетико» заинтересован в подписании контракта с полузащитником «Тоттенхэма» Кристианом Эриксеном.

    Кристиан Эриксен
    Кристиан Эриксен

    Как сообщает AS, «Атлетико» ищет вариант для усиления полузащиты в связи с возможным уходом Анхеля Корреа.

    Изначально «матрасники» хотели подписать Хамеса Родригеса, но теперь переключились на кандидатуру Эриксена.

    В ближайшее время представители клубов должны обсудить возможный трансфер. «Атлетико» готов предложить за датчанина 60-70 миллионов евро.

    Напомним, через год у Эриксена заканчивается контракт со «шпорами», и стороны пока не договорились о его продлении. 0

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