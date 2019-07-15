Семин: Для Фарфана сезон пропал

Главный тренер «Локомотива»прокомментировал состояние травмированных игроков команды на старте сезона после матча первого тура чемпионата России с(1:1).

«Тот состав, который мы наигрывали, он и вышел. Кроме травмированных игроков.

Когда хоть кто-то из травмированных вернется? Мне сложно сказать. Большая группа игроков не может вылечиться с прошлого года.

Фарфан… Для Фарфана, думаю, сезон пропал по всей видимости. В общем, что есть, тем и играем», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

Фарфан получил травму хряща коленного сустава на групповом турнире Кубка Америки в составе сборной Перу. 34-летний футболист перенес операцию. 0