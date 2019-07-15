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    Аршавин: Если Фернандес хороший игрок — он должен выступать за сборную Бразилии

    Сборная России Футбол России
    Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о натурализации иностранных футболистов для российской национальной команды.

    Марио Фернандес
    Марио Фернандес

    «Я против натурализации в любом ее виде, если Марио Фернандес хороший игрок он должен выступать за сборную Бразилии, тоже касается и Гилерме.

    Если бы в той национальной команде не было Фернандеса, там был бы условный Смольников, который должен был забивать так же головой, поэтому я против натурализации в российском футболе», — сообщил Аршавин в эфире «Матч ТВ».

    Напомним, в составе существующей сборной России присутствует три натурализованных игрока — бразильцы Маринато Гилерме (вратарь), Марио Фернандес (защитник) и Ари (нападающий). 0

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