Аршавин: Если Фернандес хороший игрок — он должен выступать за сборную Бразилии

Бывший нападающий сборной Россииподелился мнением о натурализации иностранных футболистов для российской национальной команды.

«Я против натурализации в любом ее виде, если Марио Фернандес хороший игрок он должен выступать за сборную Бразилии, тоже касается и Гилерме.

Если бы в той национальной команде не было Фернандеса, там был бы условный Смольников, который должен был забивать так же головой, поэтому я против натурализации в российском футболе», — сообщил Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в составе существующей сборной России присутствует три натурализованных игрока — бразильцы Маринато Гилерме (вратарь), Марио Фернандес (защитник) и Ари (нападающий). 0