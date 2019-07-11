«Вест Хэм» нацелился на Игуаина

По данным издания Sky Sport Italia, лондонскийсобирается сделать предложение по. «Молотобойцы» уже ведут переговоры по этому футболисту.

«Хаммерс» намерены арендовать аргентинца у туринского «Ювентуса». Такая идея пришла руководству клуба после провала переговоров по трансферу Макси Гомеса из «Сельты».

Таким образом, «Вест Хэм» хочет оформить аренду Игуаина, однако в контракте будет опция выкупа. Если все требования по договору будут выполнены, то «молотки» выкупят права на форварда. В свою очередь, «Юве» требует за игрока 40 миллионов евро.

Гонсало Игуаин уже выступал в Англии. Во второй половине прошлого сезона футболист защищал цвета «Челси». 31-летний нападающий провел 18 игр и забил 5 голов. 0