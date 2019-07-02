Маркизио может вернуться в «Ювентус

Полузащитникможет вернуться в «Ювентус», утверждает il BiancoNero.

По данным издания, 33-летний игрок хотел бы последовать примеру вратаря Джанлуиджи Буффона, который после годичного перерыва тоже решил возобновить карьеру в Турине.

Плюсом для Маркизио является уход Массимилиано Аллегри с поста главного тренера, при котором футболист имел мало игрового времени.

Накануне полузащитник покинул «Зенит», с которым досрочно расторг контракт.

В «Зените» Маркизио провел 15 матчей и забил два мяча. Свой последний матч он провел в феврале. 0