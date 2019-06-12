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    Стартовала продажа билетов на матчи Евро-2020

    Евро-2020
    Продажа билетов на матчи чемпионата Европы по футболу, который пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года, стартовала на официальном сайте первенства.

    Стартовала продажа билетов на матчи Евро-2020
    Стартовала продажа билетов на матчи Евро-2020

    На этом этапе распределяется большая часть билетов. Малое количество поступит в продажу ближе к турниру. Билеты на матчи отдельных сборных продаются только болельщикам, которые отвечают критериям своих национальных ассоциаций.

    Больше всего шансов купить билеты имеют те, кто подал заявку с 12 июня по 12 июля 2019 года.

    Билеты на Евро-2020 продаются в трех категориях (центральные трибуны, преимущественно угловые трибуны, за воротами). На матчи группового этапа и 1/8 финала билеты первой категории будут стоить 185 евро, второй категории — 125 евро, третьей — 50 евро.

    Матчи Евро-2020 пройдут с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы. Игры примут Лондон, Мюнхен, Рим, Баку, Бухарест, Будапешт, Копенгаген, Дублин, Бильбао, Глазго, Амстердам, а также Санкт-Петербург. Старт продажи билетов на матчи Евро приручен к началу годового отчета до старта турнира. 0

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