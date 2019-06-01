Каррагер: Сейчас у «Ливерпуля» лучшая команда за последние 30 лет

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказал мнение о состоянии, в котором мерсисайдцы подходят к матчу с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов.

«Выиграет "Ливерпуль" или нет, но все равно кажется, что команда еще очень долго продолжит играть под руководством Юргена Клоппа. Состав у них отличный, и я уверен, что летом появится кто-нибудь еще.

Кажется, что все просто блестяще: и владельцы клуба, и новая трибуна, в клуб текут деньги, новые приобретения чаще всего приносят результат.

Кажется, что сейчас "Ливерпуль" находится в лучшем положении, чем в 2005 году, когда мы выиграли Лигу чемпионов. Это намного более сильная команда, с более явным балансом в игре и в структуре клуба.

Возможно, "Ливерпуль" сейчас находится в лучшем положении за последние 30 лет. Впереди еще, конечно, финал, но если он последует победа, то это будет не сезон, а загляденье.

Когда "Ливерпуль" думает о будущем, то он хочет иметь что-то веское, что есть у него уже сейчас. Поэтому финал Лиги чемпионов так важен.

Сейчас у "Ливерпуля" лучшая команда за последние 30 лет, и если Клоппу удастся выиграть Кубок чемпионов, то он станет лучшим тренером в истории клуба за 30 лет.

Нам надо заиметь что-то очень большое, что стало бы наградой за все труды, стало бы наградой болельщикам», — приводит слова Каррагера пресс-служба УЕФА. 0