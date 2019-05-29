CAS отклонил апелляцию «Рубина» на еврокубковую дисквалификацию

Пресс-службаподтвердила, что(CAS) не удовлетворил апелляцию клуба на дисквалификацию в еврокубках.

«Рубин» будет наказан, если выйдет в еврокубки ФК «Рубин» 1000 Фрибет для всех Забрать!

«Да, это действительно так. Апелляция клуба отклонена. Таким образом, "Рубин" в любом случае не сможет сыграть в еврокубках сезона-2020/21», — цитирует «Спорт-Экспресс» пресс-службу клуба.

В прошлом году УЕФА отстранил «Рубин» от участия в еврокубках. Дисквалификация будет действовать один год, если в течение двух следующих сезонов команда пробьется в Лигу чемпионов или Лигу Европы.

В чемпионате России сезона-2018/19 «Рубин» занял 11-е место, не попав в зону еврокубков. 0