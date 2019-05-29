ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маурицио СарриПроблема Сарри. Итальянцу не удалось привить «Челси» свой стиль игры
  • 17:39
    • Игорь Денисов завершил карьеру
  • 19:57
    • «Спартак» нацелился на полузащитника «Фенербахче»
  • 19:27
    • «Урал» продлит контракт с Погребняком
  • 19:13
    • CAS отклонил апелляцию «Рубина» на еврокубковую дисквалификацию
  • 18:03
    • «Зенит» упразднил должность президента
    Все новости спорта

    CAS отклонил апелляцию «Рубина» на еврокубковую дисквалификацию

    Рубин РПЛ Футбол России Лига чемпионов Лига Европы Календарь РПЛ
    Пресс-служба «Рубина» подтвердила, что Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляцию клуба на дисквалификацию в еврокубках.

    «Рубин» будет наказан, если выйдет в еврокубки
    «Рубин» будет наказан, если выйдет в еврокубки

    «Да, это действительно так. Апелляция клуба отклонена. Таким образом, "Рубин" в любом случае не сможет сыграть в еврокубках сезона-2020/21», — цитирует «Спорт-Экспресс» пресс-службу клуба.

    В прошлом году УЕФА отстранил «Рубин» от участия в еврокубках. Дисквалификация будет действовать один год, если в течение двух следующих сезонов команда пробьется в Лигу чемпионов или Лигу Европы.

    В чемпионате России сезона-2018/19 «Рубин» занял 11-е место, не попав в зону еврокубков. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Итоги сезона РПЛ: новый чемпион, старые проблемы
  • Вчера в 02:32
    •
  • Прогноз
  • «Челси» — «Арсенал»
  • 1.93
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выйдет ли Колумбия в плей-офф молодежного ЧМ?
  • Колумбия U20 — Таити U20. Прогноз и ставки
  • 4.33
    •
  • Пробьется ли Польша в плей-офф молодежного ЧМ?
  • Сенегал U20 — Польша U20. Прогноз и ставки
  • 5.80
    •
  • Насколько результативным получится финал Лиги Европы?
  • «Челси» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Вероника Кудерметова Теннис «Ролан Гаррос». Кудерметова вышла в третий круг, победы Федерера и НадаляОбзор четвертого дня соревнований на Открытом чемпионате Франции по теннису 19:590
  • 14:43
    • Президент «Ювентуса» встретился с Сарри
  • 13:08
    • Медведев призвал доработать идею об ужесточении потолка зарплат
  • 11:39
    • «Спартак» может купить лучшего бомбардира чемпионата Чехии
    Игроки «МЮ» Футбол Топ-10 финалов в истории Лиги чемпионовВторая часть рейтинга всех финалов главного клубного турнира Европы Вчера в 23:580
  • Экспресс дня

  • Битва англичан на Кавказе
  • 5.36
    •
  • 19:43
    • Федерер вышел в третий круг «Ролан Гаррос»
  • 18:51
    • Кейн отправится с «Тоттенхэмом» на финал Лиги чемпионов
  • 18:33
    • Полузащитник «Спартака» может перейти в клуб АПЛ
    Эрнесто Вальверде Футбол Итоги уик-энда. Вопросы по Вальверде и Ковачу, восхваление «Аталанты»Во многих европейских странах сезон подошел к концу Вчера в 13:160
  • 18:17
    • Дзюба включен в символическую сборную сезона ЛЕ по версии InStat Football
  • 17:54
    • Потапова не смогла выйти в третий раунд «Ролан Гаррос»
  • 15:05
    • У сборной Швеции появился новый главный тренер
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие